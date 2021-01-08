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Производство вакцины "Спутник V" начнется в Бразилии "в ближайшие дни"
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Производство российской вакцины от коронавируса в Бразилии начнется в ближайшее время, сообщили РИА Новости в лаборатории União Química. "С прибытием 6 января поставок из России... ПРАЙМ, 08.01.2021
вакцинация, спутник v, новости, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 янв — ПРАЙМ. Производство российской вакцины от коронавируса в Бразилии начнется в ближайшее время, сообщили РИА Новости в лаборатории União Química.
"С прибытием 6 января поставок из России União Química начнет производство вакцины в ближайшие несколько дней", — говорится в сообщении компании.
Представители União Química также намерены на следующей неделе провести переговоры в Москве об отправке в Бразилию в январе "значительного количества" доз российской вакцины.
В лаборатории изучают возможность срочной подачи заявки на экстренное использование "Спутник V", учитывая необходимость быстрых действий в условиях продолжающейся эпидемии.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания Uniao Quimica Farmaceutica Nacional и правительство бразильского штата Парана в конце октября подали в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии комплект документов для регистрации российской вакцины "Спутник V".
Предварительные договоренности о поставках препарата уже достигнуты с правительствами штатов Парана и Баия, переговоры с федеральным правительством Бразилии продолжаются.
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