РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 янв — ПРАЙМ. Производство российской вакцины от коронавируса в Бразилии начнется в ближайшее время, сообщили РИА Новости в лаборатории União Química.

"С прибытием 6 января поставок из России União Química начнет производство вакцины в ближайшие несколько дней", — говорится в сообщении компании. В Германии назвали условия для производства "Спутник V" в ЕС

Представители União Química также намерены на следующей неделе провести переговоры в Москве об отправке в Бразилию в январе "значительного количества" доз российской вакцины.

В лаборатории изучают возможность срочной подачи заявки на экстренное использование "Спутник V", учитывая необходимость быстрых действий в условиях продолжающейся эпидемии.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания Uniao Quimica Farmaceutica Nacional и правительство бразильского штата Парана в конце октября подали в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии комплект документов для регистрации российской вакцины "Спутник V".

Предварительные договоренности о поставках препарата уже достигнуты с правительствами штатов Парана и Баия, переговоры с федеральным правительством Бразилии продолжаются.

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