2021-01-10T20:30:00+03:00
2021-01-10T20:44:20+03:00
2021-01-10T20:30:00+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210110/832775333.html
В России выявили "британский" штамм коронавируса
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В России впервые обнаружили "британский" штамм COVID, сообщают РИА Новости, приводя заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой в эфире канала "Россия 1". По словам Поповой,... ПРАЙМ, 10.01.2021
новый штамм covid-19, коронавирус, россия, экономика, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83277/54/832775441.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83277/54/832775441.jpg
https://1prime.ru/images/83277/54/832775440.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83277/54/832775440.jpg
https://1prime.ru/images/83277/54/832775428.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83277/54/832775428.jpg
https://1prime.ru/health/20210110/832770870.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. В России впервые обнаружили "британский" штамм COVID, сообщают РИА Новости, приводя заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой в эфире канала "Россия 1".
По словам Поповой, новую разновидность коронавируса выявили у одного человека при обследовании группы россиян, вернувшихся из Британии.
В декабре стало известно о появлении в Великобритании мутации коронавируса SARS-CoV-2. Мутацию назвали B117.
Позднее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии сообщил, что вариант коронавируса B117 распространяется с большей скоростью и требует от граждан еще большей осторожности.
Несмотря на то что новый вариант вируса может быть до 70% заразней обычного, пока нет достоверных данных об опасности с точки зрения госпитализации и сведений о смертности от B117.
Читайте также:
Раскрыта опасность нового "британского" штамма COVID