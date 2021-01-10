МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. В России впервые обнаружили "британский" штамм COVID, сообщают РИА Новости, приводя заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой в эфире канала "Россия 1".

По словам Поповой, новую разновидность коронавируса выявили у одного человека при обследовании группы россиян, вернувшихся из Британии. Врачи сказали, для кого опасен новый штамм COVID

В декабре стало известно о появлении в Великобритании мутации коронавируса SARS-CoV-2. Мутацию назвали B117.

Позднее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии сообщил, что вариант коронавируса B117 распространяется с большей скоростью и требует от граждан еще большей осторожности.

Несмотря на то что новый вариант вируса может быть до 70% заразней обычного, пока нет достоверных данных об опасности с точки зрения госпитализации и сведений о смертности от B117.

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