МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Британский эпидемиолог рассказала об опасности нового штамма COVID-19. "Новый" коронавирус наиболее распространен в возрастной группе до 19 лет, сообщает "Российская газета" со ссылкой на материал, опубликованный старшим преподавателем эпидемиологии Лондонского университета Дипти Гурдасани.

Гурдасани, ссылаясь на отчет Имперского колледжа Лондона, заявила, что сейчас у пациентов старшего возраста преобладает привычный вариант вируса SARS-Cov-2, однако наблюдается стремительный рост заболеваемости молодых людей новым штаммом B117. "Британский" штамм коронавируса обнаружен в Китае

"Показатели очень тревожны. Если не предпринять срочных мер, новый вариант с большой долей вероятности быстро станет доминирующим и в возрастной группе пациентов", — написала исследователь в своем твиттере.

Отмечается, что в настоящее время неизвестны причины появления более заразного вируса. Предполагается, что так называемый "вариант" B117 (Б117) — это результат мутации белка у привычной формы COVID-19.

Все чаще поступают сообщения о распространении нового штамма вируса по разным странам мира.

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