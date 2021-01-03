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Раскрыта опасность нового "британского" штамма COVID
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Британский эпидемиолог рассказала об опасности нового штамма COVID-19. "Новый" коронавирус наиболее распространен в возрастной группе до 19 лет, сообщает "Российская газета" со... ПРАЙМ, 03.01.2021
новый штамм covid-19, коронавирус, новости, экономика, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Британский эпидемиолог рассказала об опасности нового штамма COVID-19. "Новый" коронавирус наиболее распространен в возрастной группе до 19 лет, сообщает "Российская газета" со ссылкой на материал, опубликованный старшим преподавателем эпидемиологии Лондонского университета Дипти Гурдасани.
Гурдасани, ссылаясь на отчет Имперского колледжа Лондона, заявила, что сейчас у пациентов старшего возраста преобладает привычный вариант вируса SARS-Cov-2, однако наблюдается стремительный рост заболеваемости молодых людей новым штаммом B117.
"Показатели очень тревожны. Если не предпринять срочных мер, новый вариант с большой долей вероятности быстро станет доминирующим и в возрастной группе пациентов", — написала исследователь в своем твиттере.
Отмечается, что в настоящее время неизвестны причины появления более заразного вируса. Предполагается, что так называемый "вариант" B117 (Б117) — это результат мутации белка у привычной формы COVID-19.
Все чаще поступают сообщения о распространении нового штамма вируса по разным странам мира.
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