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https://1prime.ru/society/20210110/832776406.html
РФПИ сообщил о 1,5 миллионах вакцинированных "Спутником"
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Более 1,5 миллиона человек уже вакцинированы препаратом от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). "Более 1,5 миллиона человек уже... ПРАЙМ, 10.01.2021
спутник v, вакцинация, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Более 1,5 миллиона человек уже вакцинированы препаратом от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Более 1,5 миллиона человек уже вакцинированы препаратом "Спутник V", — говорится в сообщении.
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург 5 января заявлял РИА Новости, что более 1 миллиона россиян уже привили вакциной от коронавируса "Спутник V", никаких новых нежелательных реакций на препарат не обнаружено.
Вакцина "Спутник V" одобрена в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии. Запущен процесс регистрации вакцины в ЕС. РФПИ сообщил о регистрации Алжиром российской вакцины по ускоренной процедуре.
Ранее число заражений коронавирусом в мире превысило 90 млн, сообщил университет Хопкинса.
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