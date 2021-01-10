МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Более 1,5 миллиона человек уже вакцинированы препаратом от коронавируса "Спутник V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Более 1,5 миллиона человек уже вакцинированы препаратом "Спутник V", — говорится в сообщении. Песков прокомментировал слухи о вакцинации Путина от COVID

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург 5 января заявлял РИА Новости, что более 1 миллиона россиян уже привили вакциной от коронавируса "Спутник V", никаких новых нежелательных реакций на препарат не обнаружено.

Вакцина "Спутник V" одобрена в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии. Запущен процесс регистрации вакцины в ЕС. РФПИ сообщил о регистрации Алжиром российской вакцины по ускоренной процедуре.

Ранее число заражений коронавирусом в мире превысило 90 млн, сообщил университет Хопкинса.

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