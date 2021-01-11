МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Вести трудовую книжку в бумажном варианте решили более 34,8 миллиона россиян из 58,1 миллиона застрахованных, заявление на электронную подали более 5 миллионов, следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя

"Из информации, представленной Пенсионным фондом РФ, по состоянию на 29 декабря 2020 года из 58 122 955 застрахованных лиц 34 881 002 гражданина изъявили желание вести трудовую книжку в бумажном виде, а 5 168 011 граждан о формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде", — говорится в пояснительной записке к проекту приказа Минтруда "Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек".

Помимо этого, сообщается, что работники не будут расписываться за каждую запись, вносимую в трудовую. Минтруд подготовил соответствующий проект.

Предлагается отменить ряд устаревших требований, в том числе — знакомить работника под роспись с каждой вносимой в трудовую записью, следует из документа, размещенного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Приказом в этих целях отменены следующие устаревшие и избыточные требования: вести приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, а также книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в нее и скреплять их сургучной печатью или опломбировать; знакомить работника под роспись в личной карточке с каждой вносимой в трудовую книжку записью", — говорится в пояснительной записке к документу.

Также проектом предлагается отменить требования вносить в трудовые записи об общем стаже, в том числе лицам, отбывшим исправительные работы без лишения свободы, о том, что время работы в этот период не засчитывается в непрерывный трудовой стаж, при увольнении заверять подписью работника записи, внесенные в трудовую за время работы у данного работодателя, заполнять трудовую работнику, принятому на работу впервые, в его присутствии.

Кроме того, предлагается актуализировать некоторые записи в трудовую, например, вносить данные о дистанционной работе.

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