МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Правительство Мальты обнародовало список участников государственной программы, которые получили мальтийское гражданство в обмен на инвестиции в 2019 году. Всего обладателями "золотых паспортов" стали больше трех тысяч человек, не менее 300 из них — из стран бывшего СССР, включая Россию. Об этом сообщило издание РБК. Какие страны выдают "золотые паспорта" и сколько это стоит

Среди получателей паспортов Мальты оказался миллиардер из списка Forbes, основатель производителя кровельных материалов "Технониколь" Сергей Колесников, который подтвердил журналистам РБК факт получения мальтийского гражданства. "На сегодняшний день у меня уже есть предприятия в четырех странах Европы, на этом останавливаться не планирую, новый паспорт позволяет экономить время на передвижении и расширить географию стран безвизового въезда", — сказал бизнесмен.

Помимо этого, как отмечает издание, в этом списке оказались полные тезки нескольких российских предпринимателей. Среди них — основатель и совладелец сети магазинов товаров для ремонта "Петрович" Андриан Мельников, сын экс-президента "Роснефти" Сергея Богданчикова — Алексей (бывший вице-президент НОВАТЭКа, сейчас — совладелец компании DataPro, которая занимается развитием дата-центров), также один из основателей строительной компании ЛСР Георгий Ведерников, акционер компании "Вертикаль" Георгий Чумбуридзе, совладелец "Валента Фарм" (производитель ингавирина и феназепама) Антон Стрекалов, и, наконец, гендиректор энерготрейдера "Русэнергосбыт" Андрей Зиновьев.

РБК направил запросы Чумбуридзе, в "Русэнергосбыт", "Вертикаль", DataPro и в ООО "Дом" (совладельцем компании, по данным ЕГРЮЛ, является Георгий Ведерников). В "Валента Фарм" сообщили, что не дают комментариев по вопросам, относящимся к частной жизни сотрудников компании. В "Петровиче" отказались от комментариев.