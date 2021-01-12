МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Правительство Мальты обнародовало список участников государственной программы, которые получили мальтийское гражданство в обмен на инвестиции в 2019 году. Всего обладателями "золотых паспортов" стали больше трех тысяч человек, не менее 300 из них — из стран бывшего СССР, включая Россию. Об этом сообщило издание РБК.
Среди получателей паспортов Мальты оказался миллиардер из списка Forbes, основатель производителя кровельных материалов "Технониколь" Сергей Колесников, который подтвердил журналистам РБК факт получения мальтийского гражданства. "На сегодняшний день у меня уже есть предприятия в четырех странах Европы, на этом останавливаться не планирую, новый паспорт позволяет экономить время на передвижении и расширить географию стран безвизового въезда", — сказал бизнесмен.
Помимо этого, как отмечает издание, в этом списке оказались полные тезки нескольких российских предпринимателей. Среди них — основатель и совладелец сети магазинов товаров для ремонта "Петрович" Андриан Мельников, сын экс-президента "Роснефти" Сергея Богданчикова — Алексей (бывший вице-президент НОВАТЭКа, сейчас — совладелец компании DataPro, которая занимается развитием дата-центров), также один из основателей строительной компании ЛСР Георгий Ведерников, акционер компании "Вертикаль" Георгий Чумбуридзе, совладелец "Валента Фарм" (производитель ингавирина и феназепама) Антон Стрекалов, и, наконец, гендиректор энерготрейдера "Русэнергосбыт" Андрей Зиновьев.
РБК направил запросы Чумбуридзе, в "Русэнергосбыт", "Вертикаль", DataPro и в ООО "Дом" (совладельцем компании, по данным ЕГРЮЛ, является Георгий Ведерников). В "Валента Фарм" сообщили, что не дают комментариев по вопросам, относящимся к частной жизни сотрудников компании. В "Петровиче" отказались от комментариев.
https://1prime.ru/society/20210112/832787826.html