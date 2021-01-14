МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Праздники и длинные каникулы вовсе не обязательно приведут к росту числа заразившихся коронавирусом, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук, ведущий телеканала "Доктор" Николай Дурманов. ВОЗ предсказала еще более тяжелый год пандемии коронавируса

По его словам, еще не факт, что то, как люди провели новогодние праздники, повлекло учащение контактов между людьми и рост заболеваемости. "Возможно, большая часть людей вняла предупреждениям специалистов и постаралась во время каникул минимизировать контакты. Праздники не означают, что мы опять перезаражались и нас ждет третья или вторая с половиной волна", – пояснил Дурманов.

Он спрогнозировал, что спада заболеваемости можно ожидать ближе к концу зимы, как это обычно происходит с инфекционными заболеваниями. Также начнет проявляться эффект вакцинации.

"Коронавирус подчиняется общим правилам респираторных инфекций: в холодное время, когда люди больше проводят времени в замкнутых помещениях, простужаются, ходят с мокрыми ногами, риск получения инфекции возрастает. Когда теплее, люди лучше проветривают помещения, появляется солнце, ультрафиолет. А теперь у нас появилась надежда не только на сезонный спад коронавируса, но и на начавшуюся кампанию по вакцинации, которая в какой-то момент достаточно быстро создаст иммунную прослойку популяции", — пояснил эксперт.

Он считает, что примерно к середине лета 50–70%, по крайней мере в группах риска, будут иметь необходимые антитела в организме.

Что касается новых штаммов вируса – британского, южноафриканского, то они приобрели мутации, из-за которых стали более заразны. Однако это не значит, что они ушли из-под потенциального действия вакцин, которые сейчас применяются, отметил Дурманов.

"Мутации произошли, но они пока еще не ушли от антител, особенно тех, которые появятся в результате вакцинирования. Пока нет никаких оснований полагать, что вакцины будут слабее работать или вообще перестанут работать в отношении сильно мутировавшего вируса", – пояснил эксперт.

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