МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Домашний адрес относится к личным данным человека, воспользовавшись которыми мошенники могут оформить на него сим-карту, микрозайм или даже похитить деньги с банковского счета, рассказала РИА Недвижимость адвокат КА Pen & Paper Александра Харина. Специалист объяснил, как мошенники могут украсть вклад в банке

По закону информация о месте жительства относится к персональным данным. Это значит, что использование указанного человеком домашнего адреса другими лицами возможно только с его непосредственного согласия, объяснила она.

"При регистрации "скидочных" карт, карт лояльности, участии в розыгрышах и акциях домашний адрес лучше не указывать. Часто мы даем такое разрешение "на автомате", ставя галочку внизу заполненной анкеты. От этой привычки следует отказаться", — предупредила Харина.

По ее словам, полное табу следует наложить и на заполнение анкет на ранее незнакомых сайтах после перехода по гиперссылкам, а также на сайтах с развлекательным контентом. Такие сервисы отличаются крайне низким уровнем информационной безопасности, что влечет опасность утечки персональных данных.

Последствия могут быть самыми серьезными, подчеркнула адвокат. Повезет, если результатом утечки станет только навязчивая реклама. Если же совокупность личных данных попадет в руки мошенникам, на вас могут оформить микрозайм, сим-карту, а также использовать полученную информацию для кражи денег с банковских счетов, отметила Харина.

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