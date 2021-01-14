МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Обезопасить свой кошелек от мошенников, орудующих в сети под видом фейковых курьерских служб, можно соблюдая бдительность и внимательно проверяя сайт продавца и сервиса, а также акции, говорится в сообщении международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в соцсети "ВКонтакте"

Ранее Group-IB сообщила о схеме мошенничества с использованием фейковых сайтов маркетплейсов и курьерских сервисов: злоумышленники обманом крадут данные банковских карт и деньги у пользователей Румынии, Болгарии, Франции, Польши, Чехии, США, Украины, Узбекистана, Киргизии и Казахстана. В целом, за 2020 год заработок использующих схему преступных групп оценивается более чем в 6,2 миллиона долларов.

"Рекомендации для пользователей довольно просты, но обязательны к соблюдению при оформлении покупок товаров или услуг через интернет. Доверяйте только официальным сайтам. Прежде чем ввести в какую-либо форму данные своей банковской карты — изучите адрес сайта, "загуглите" его и проверьте, когда он был создан. Если сайту пара месяцев — с большой долей вероятности он мошеннический", — пишут эксперты.

"Пользуясь услугами сервисов по аренде жилья или продаже новых и б/у товаров, не уходите в мессенджеры, ведите всю переписку только в чате сервиса. Не заказывайте товар или не заключайте сделку по предоплате — оплачивайте только тогда, когда получили товар и убедились в его исправности. Большие скидки или "суперакции" — один из признаков того, что перед вами "лот-приманка", а сам сайт создан мошенниками. Будьте осторожны!" — добавили они.