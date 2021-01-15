МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Новой волны коронавируса весной не будет, к тому времени сформируется достаточная иммунная прослойка, свою роль сыграет и солнечная погода, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. В Петербурге обследовали домашнего кота, заболевшего коронавирусом

"(Весной) уже не будет волны (коронавируса), уже будет количество иммунной прослойки такое, что вирусу не пройти. Кто болеет? Новые. Если все прогорело — нечему гореть. Почему китайцы так боятся? У них переболело мало, а народу полно. Если там полыхнет, то мало не покажется", — считает Жемчугов.

Кроме того, весной свою роль, по мнению эксперта, сыграет солнце.

"Ультрафиолет для вируса еще хуже, чем мороз", — добавил Жемчугов.

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