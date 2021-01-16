МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Возбудитель COVID-19, коронавирус SARS-CoV-2 эволюционирует, но нельзя говорить, что он становится опаснее с каждой мутацией, это некорректно, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко. В ВОЗ выступили против доказательства вакцинации от COVID для путешествий

По его словам, процесс эволюции нескончаем, в результате возникают разные варианты вирусов. "Есть жизнеспособные, они находят для себя какую-то нишу, что позволяет им репродуцироваться и существовать в популяции, но бывают и нежизнеспособные вирусы. Это происходит в результате естественного отбора. Те варианты вируса, которые не нашли свою нишу, исчезают из природы", – отметил Бутенко.

Он указал на то, что SARS-CoV-2 является своеобразным "наследником" вируса SARS, который распространился в Китае в 2002 году.

"Вирус SARS 2002 года из Китая имеет большую генетическую гомологию (Сходство. – Прим. ред.) с современным вирусом, но все-таки отличается определенным образом. Считается, что SARS-CoV-2 произошел в результате рекомбинации, которая позволила близкородственным вирусам обменяться генетическим материалом, в результате чего возник новый вариант", – сказал Бутенко.

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