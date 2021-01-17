МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Употреблять грейпфрут во время лечения коронавируса может быть опасным, если человек одновременно с этим имеет онкологические или кардиологические заболевания, рассказала телеканалу "Звезда" врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова. Врач рассказал, как закаливание горла поможет уберечься от коронавируса

"Грейпфрут действительно не рекомендуется при лечении коронавируса. Категорически нельзя употреблять этот фрукт людям, которые также пьют препараты для снижения уровня холестерина, а также тем, кто лечится от атеросклероза. Нельзя употреблять ни сами грейпфруты, ни грейпфрутовый сок", — отметила врач.

Существует еще ряд препаратов, которые назначают при лечении онкологии, в том числе рака молочной железы. В этом случае также нельзя употреблять грейпфрут ни в каком виде.

"В инструкции к данным препаратам есть сноска, где указано, с чем нельзя сочетать медикаменты. Инструкцию читают немногие, однако, это делать действительно необходимо. Другими словами, употреблять грейпфрут нельзя при приеме седативных препаратов и при лечении онкологии", — отметила Белоусова.

Это, пояснила она, связано с тем, что в ряде препаратов есть нейрогенин, который при взаимодействии с грейпфрутом, в частности, может резко понизить действие медикамента либо привести к неожиданным последствиям для организма.

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