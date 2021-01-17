Диетолог назвала вредный для употребления продукт при коронавирусе
МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Употреблять грейпфрут во время лечения коронавируса может быть опасным, если человек одновременно с этим имеет онкологические или кардиологические заболевания, рассказала телеканалу "Звезда" врач-диетолог, терапевт Анна Белоусова.
"Грейпфрут действительно не рекомендуется при лечении коронавируса. Категорически нельзя употреблять этот фрукт людям, которые также пьют препараты для снижения уровня холестерина, а также тем, кто лечится от атеросклероза. Нельзя употреблять ни сами грейпфруты, ни грейпфрутовый сок", — отметила врач.
Существует еще ряд препаратов, которые назначают при лечении онкологии, в том числе рака молочной железы. В этом случае также нельзя употреблять грейпфрут ни в каком виде.
"В инструкции к данным препаратам есть сноска, где указано, с чем нельзя сочетать медикаменты. Инструкцию читают немногие, однако, это делать действительно необходимо. Другими словами, употреблять грейпфрут нельзя при приеме седативных препаратов и при лечении онкологии", — отметила Белоусова.
Это, пояснила она, связано с тем, что в ряде препаратов есть нейрогенин, который при взаимодействии с грейпфрутом, в частности, может резко понизить действие медикамента либо привести к неожиданным последствиям для организма.
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