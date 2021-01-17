АНКАРА, 17 янв — ПРАЙМ. Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что 13 членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции, являются гражданами Украины, а не РФ, как сообщалось ранее.

«Затонувший сухогруз шел под флагом Палау, 13 членов его экипажа являются гражданами Украины», — цитирует Гюнера телеканал NTV.

Он добавил, что еще двое членов экипажа обнаружены живыми, до них пытаются добраться спасатели. При крушении сухогруза в Черном море погибли два члена экипажа

Ранее Гюнер заявил, что в районе Инкуму затонуло российское сухогрузное судно, начата спасательная операция по спасению 15 членов экипажа, находящихся в трех спасательных шлюпках. Ее осложняют неблагоприятные погодные условия.

По новым данным, число моряков, погибших при крушении, возросло до четырех. Спасены шестеро.

Дипломаты России в Турции направлены в Бартын в связи с крушением.

Ранее сухогруз затонул в Черном море у побережья Турции. Позднее сообщили, что оператором затонувшего судна была украинская компания Tesoro Marine.

Помимо этого, затонувший сухогруз "Арвин" снят с регистрации в РФ 24 года назад, сообщили в Российском профсоюзе моряков.

Согласно данным портала vesselfinder сухогруз Арвин (Arvin) до 1992 года ходил под российским флагом. Тогда судно эксплуатировалось "Беломоро-Онежским пароходством".

"Построено судно в 1975 году для СССР в Чехословакии под именем Волго-Балт 189", — отметили в профсоюзе. Позднее судно перешло под флаг Болгарии, а затем Камбоджи. С 2016 года сухогруз ходит под флагом Палау.