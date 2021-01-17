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Число погибших при крушении сухогруза возросло до четырех
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АНКАРА, 17 янв — ПРАЙМ. Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что число погибших членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции, возросло до... ПРАЙМ, 17.01.2021
сухогруз, крушение, авария, новости, экономика, бизнес, транспорт, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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АНКАРА, 17 янв — ПРАЙМ. Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что число погибших членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции, возросло до четырех.
"По последним данным, спасены шесть человек, обнаружены четыре тела погибших. Мы вынуждены приостановить спасательную операцию из-за плохих погодных условий, которые и стали причиной кораблекрушения", — заявил Гюнер в эфире телеканала NTV.
Губернатор добавил, что спасенные члены экипажа доставлены в больницу, куда он намерен отправится сам.
Гюнер ранее сообщал о 13 членах экипажа на борту сухогруза Arvin, которые являются гражданами Украины, а не РФ, как утверждалось до этого.
Он также заявлял, что ведется операция по спасению находящихся в трех спасательных шлюпках. Ее осложняют неблагоприятные погодные условия.
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