АНКАРА, 17 янв — ПРАЙМ. Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что число погибших членов экипажа сухогруза Arvin, затонувшего у берегов Турции, возросло до четырех.

"По последним данным, спасены шесть человек, обнаружены четыре тела погибших. Мы вынуждены приостановить спасательную операцию из-за плохих погодных условий, которые и стали причиной кораблекрушения", — заявил Гюнер в эфире телеканала NTV.

Губернатор добавил, что спасенные члены экипажа доставлены в больницу, куда он намерен отправится сам.

Гюнер ранее сообщал о 13 членах экипажа на борту сухогруза Arvin, которые являются гражданами Украины, а не РФ, как утверждалось до этого.

Он также заявлял, что ведется операция по спасению находящихся в трех спасательных шлюпках. Ее осложняют неблагоприятные погодные условия.

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