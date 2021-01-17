МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Двое россиян находились на борту затонувшего у берегов Турции украинского сухогруза "Арвин", сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. Число погибших при крушении сухогруза возросло до четырех

"Двое россиян. Всего на борту было 12 человек, шестеро спасено", — рассказали в Росморречфлоте, отметив, что в составе экипажа были также граждане Украины.

Ранее сообщалось об операции по спасению 15 членов экипажа с сухогруза, который затонул у побережья Турции в районе Инкуму.

По последним данным местных властей, количество погибших моряков возросло до четырёх.

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