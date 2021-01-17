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Двое россиян находились на затонувшем сухогрузе
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Двое россиян находились на борту затонувшего у берегов Турции украинского сухогруза "Арвин", сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. "Двое россиян. Всего на борту было 12 человек,... ПРАЙМ, 17.01.2021
сухогруз, крушение, новости, экономика, бизнес, транспорт, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Двое россиян находились на борту затонувшего у берегов Турции украинского сухогруза "Арвин", сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
"Двое россиян. Всего на борту было 12 человек, шестеро спасено", — рассказали в Росморречфлоте, отметив, что в составе экипажа были также граждане Украины.
Ранее сообщалось об операции по спасению 15 членов экипажа с сухогруза, который затонул у побережья Турции в районе Инкуму.
По последним данным местных властей, количество погибших моряков возросло до четырёх.
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