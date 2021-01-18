МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Перенесшим коронавирус не следует торопиться с вакцинацией, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По данным научных исследований, несмотря на то, что после перенесенного заболевания антитела в организме переболевшего человека могут постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточный иммунитет или клеточная память. Повторно люди заболевают крайне редко, это единичные случаи, и об этом показывают и свидетельствуют все наши наблюдения. Поэтому тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой", — рассказала Голикова на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса. Специалисты предупредили об опасности "ковидных паспортов"

До марта 2021 года вакцинация от коронавируса в России будет идти преимущественно препаратом "Спутник V".

"До марта текущего года вакцинация будет осуществляться преимущественно вакциной "Спутник". Начиная с марта месяца — вакцинами "Спутник" и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и до конца марта — начала апреля, при обеспечении в феврале соответствующей регистрации, добавится "Ковивак" центра Чумакова", — сказала Голикова на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.

Она добавила, что вакцинация от будет бесплатной, на добровольной основе.

Помимо этого, вице-премьер заявила, что повторно коронавирусом заболевают крайне редко.

"По данным научных исследований, несмотря на то, что после перенесенного заболевания антитела в организме переболевшего человека могут постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточной иммунитет или клеточная память. Повторно люди заболевают крайне редко. Это единичные случаи", — сказала Голикова на брифинге.

Как подчеркнула вице-премьер, об этом свидетельствуют все наблюдения.

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