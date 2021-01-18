МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, но остается достаточно напряженной, снижение заболеваемости отмечается в 72 регионах, в 13 — некоторый рост, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Соллерс" заморозил проект "Русского Прадо" из-за коронавируса

"Сегодня ситуация остается достаточно напряженной, хотя она и стабилизируется. Но ежесуточная регистрация более 20 тысяч случаев в Российской Федерации — это достаточно высокие уровни", — сказала она на брифинге.

"Этап стабилизации и снижения мы отмечаем в 72 регионах Российской Федерации. А еще в 13 регионах мы отмечаем напряжение эпидситуации, некоторый рост", — добавила Попова.

Она подчеркнула, что все необходимые меры по стабилизации ситуации в этих субъектах принимаются.

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