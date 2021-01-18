МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Запись на вакцинацию от коронавируса через портал "Госуслуги" в тестовом режиме запускается уже сегодня, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Попова высказалась о текущей обстановке с коронавирусом

"С сегодняшнего дня в тестовом режиме в регионах запускается запись на вакцинацию на "Госуслугах" и в мобильном приложении. С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию. Записаться может любой гражданин — даже если вы ни разу не были на портале, вы легко сможете зарегистрироваться через мобильный телефон, не выходя из дома", — сказал Чернышенко.

По его словам, в настоящее время идет отладка взаимодействия систем здравоохранения регионов с порталом госуслуг.

"Этот процесс, конечно, зависит от субъектов, от власти на местах – насколько они оперативно включились в работу. Но, по нашей информации, все идет успешно. На основе методических рекомендаций Минздрава регионы составляют расписание кабинетов вакцинации, это расписание синхронизируется с порталом госуслуг и доступно для пользователей. Регионы предоставляют возможность записаться на вакцинацию в поликлинику, за которой закреплен гражданин, или в ближайший пункт вакцинации", — сказал вице-премьер.

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