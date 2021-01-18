2021-01-18T15:23:54+03:00
2021-01-18T15:23:54+03:00
2021-01-18T15:23:54+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210118/832831875.html
На "Госуслугах" стартовала запись на вакцинацию в тестовом режиме
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Запись на вакцинацию от коронавируса через портал "Госуслуги" в тестовом режиме запускается уже сегодня, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "С сегодняшнего дня в тестовом... ПРАЙМ, 18.01.2021
портал госуслуг, вакцинация, новости, технологии, экономика, общество
https://1prime.ru/images/83283/18/832831836.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83283/18/832831836.jpg
https://1prime.ru/images/83283/18/832831835.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83283/18/832831835.jpg
https://1prime.ru/images/83283/18/832831823.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83283/18/832831823.jpg
https://1prime.ru/society/20210118/832831594.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Запись на вакцинацию от коронавируса через портал "Госуслуги" в тестовом режиме запускается уже сегодня, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"С сегодняшнего дня в тестовом режиме в регионах запускается запись на вакцинацию на "Госуслугах" и в мобильном приложении. С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию. Записаться может любой гражданин — даже если вы ни разу не были на портале, вы легко сможете зарегистрироваться через мобильный телефон, не выходя из дома", — сказал Чернышенко.
По его словам, в настоящее время идет отладка взаимодействия систем здравоохранения регионов с порталом госуслуг.
"Этот процесс, конечно, зависит от субъектов, от власти на местах – насколько они оперативно включились в работу. Но, по нашей информации, все идет успешно. На основе методических рекомендаций Минздрава регионы составляют расписание кабинетов вакцинации, это расписание синхронизируется с порталом госуслуг и доступно для пользователей. Регионы предоставляют возможность записаться на вакцинацию в поликлинику, за которой закреплен гражданин, или в ближайший пункт вакцинации", — сказал вице-премьер.
Ранее Голикова призвала переболевших COVID не торопиться с вакцинацией