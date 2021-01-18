МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Маски при скоплении людей на открытом воздухе нужно носить в мороз так же, как и при положительной температуре, коронавирус морозоустойчив и может сохранять свою жизнеспособность при минусовой температуре длительное время, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В отношении масок при морозной погоде действуют те же правила, что и при положительной температуре. При скоплении людей на открытом воздухе, то есть при наличии риска несоблюдения в какие-то моменты социальной дистанции маски носить обязательно", — сказала Пшеничная. ВОЗ предупредила о моральном кризисе из-за пандемии COVID-19

Она пояснила, что коронавирус является морозоустойчивым и может сохранять свою жизнеспособность при отрицательной температуре в течение длительного времени.

На распространение вируса определенное значение оказывает влажность, поэтому при сухой морозной погоде распространение вируса может быть не столь активным, как, например, при влажной погоде при температуре около нуля градусов и выше, но следует учитывать, что на передачу вируса влияет и целый ряд других факторов, отметила Пшеничная.

"Например, при холодной и в особенности морозной погоде люди большую часть времени обычно проводят в помещениях при закрытых окнах, что, наоборот, способствует распространению инфекции. Кроме того, в это время года достаточно легко переохладиться. Этого нельзя допускать. Переохлаждение может привести к рефлекторному спазму сосудов слизистой оболочки носоглотки и временному снижению выработки в ней местных факторов иммунной защиты, что позволит вирусу легче проникнуть в организм человека", — подчеркнула Пшеничная.

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