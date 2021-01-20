МОСКВА, 20 янв – ПРАЙМ. Самый простой способ избавиться от звонков мошенников — не брать трубку с незнакомых номеров. Можно автоматически не принимать такие звонки через настройки смартфона, либо использовать определитель номера, который в случае мошеннического звонка с высокой вероятностью об этом предупредит, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Эксперт рассказал, есть ли у мошенников "черные списки" жертв

"Такой способ, однако, чреват тем, что вы можете пропустить звонок, не записанный в вашей телефонной книге от потенциально важного человека или клиента", — предубеждает эксперт.

Было бы гораздо более справедливо, если бы мошенники сами вносили вас в "черный список" и прекращали звонить. Однозначных способов добиться этого нет, но практика показывает — если продемонстрировать во время звонка свою осведомленность в том, что вам звонит преступник, интерес мошенников ослабевает и рано или поздно сходит на нет, поясняет он.

Мошенники ищут легких жертв, и пока у них это получается. За 2020 год россияне перевели телефонным аферистам в общей сложности 150 миллиардов рублей, что показывает, как хорошо умеют "забалтывать" в ходе разговора по телефону опытные мошенники, и насколько низок уровень проникновения знаний о фишинге в народные массы.

"Если вам позвонили и сообщили о странном переводе или снятии средств, необходимо сразу повесть трубку и позвонить банк. Нужно повторить озвученную проблему сотруднику банка. В 99% случаев вы услышите, что все в порядке", —заключил Кузьменко.