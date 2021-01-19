Эксперт рассказал, зачем мошенникам нужен ваш номер СНИЛС
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. СНИЛС — главный документ для мошенников, которые пытаются оперировать пенсией граждан. Зная номер СНИЛС, мошенники могут оформить онлайн-заявление о переводе средств гражданина в какой-нибудь негосударственный пенсионный фонд и получить за это вознаграждение, рассказал агентству "Прайм" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.
"Таким же способом, узнав номер СНИЛС, обычный нечистоплотный агент НПФ может перевести вашу пенсию в другой фонд и получить агентское вознаграждение от 2 до 5 тысяч рублей. Поэтому не нужно сообщать эти данные никому, кем бы он ни представлялся", — отмечает эксперт.
Мошенники могут обращаться к гражданам под разными предлогами — якобы поступили какие-то средства от государства, нужно оформить заявление, или нужно правильно оформить пенсию. Обычно мошенников можно легко определить — они часто, пытаясь переломить сопротивление человека, начинают говорить о том, что гражданин потеряет, если не укажет СНИЛС. Они давят на страх или жадность людей — эти эмоции вызвать проще, поясняет он.
"Для защиты от действий мошенников не стоит передавать третьим лицам свои личные данные. Все оформления бумаг нужно проводить в офисах организаций, убедившись, что у них есть необходимые лицензии. У сотрудника стоит попросить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его работу в фонде или другой организации", — советует Сигал.
Также важно никогда не подписывать документы, не прочитав их полностью и не получив разъяснения по непонятным пунктам. Нельзя поддаваться на словесные провокации, например, что нужно что-то оформить быстрее, именно сейчас, иначе потом будет поздно и можно потерять деньги.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210119/832833888.html