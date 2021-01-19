МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. СНИЛС — главный документ для мошенников, которые пытаются оперировать пенсией граждан. Зная номер СНИЛС, мошенники могут оформить онлайн-заявление о переводе средств гражданина в какой-нибудь негосударственный пенсионный фонд и получить за это вознаграждение, рассказал агентству "Прайм" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Специалист объяснил, как мошенники могут украсть вклад в банке

"Таким же способом, узнав номер СНИЛС, обычный нечистоплотный агент НПФ может перевести вашу пенсию в другой фонд и получить агентское вознаграждение от 2 до 5 тысяч рублей. Поэтому не нужно сообщать эти данные никому, кем бы он ни представлялся", — отмечает эксперт.

Мошенники могут обращаться к гражданам под разными предлогами — якобы поступили какие-то средства от государства, нужно оформить заявление, или нужно правильно оформить пенсию. Обычно мошенников можно легко определить — они часто, пытаясь переломить сопротивление человека, начинают говорить о том, что гражданин потеряет, если не укажет СНИЛС. Они давят на страх или жадность людей — эти эмоции вызвать проще, поясняет он. Эксперт рассказал, почему мошенники звонят именно вам

"Для защиты от действий мошенников не стоит передавать третьим лицам свои личные данные. Все оформления бумаг нужно проводить в офисах организаций, убедившись, что у них есть необходимые лицензии. У сотрудника стоит попросить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его работу в фонде или другой организации", — советует Сигал.

Также важно никогда не подписывать документы, не прочитав их полностью и не получив разъяснения по непонятным пунктам. Нельзя поддаваться на словесные провокации, например, что нужно что-то оформить быстрее, именно сейчас, иначе потом будет поздно и можно потерять деньги.