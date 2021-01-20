МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Большинство россиян (59%) высказались против так называемых ковид-паспортов для людей, которые переболели COVID-19 или сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob. В России начнут выдавать паспорта вакцинированного от COVID-19

Согласно данным исследования, идею антиковидных паспортов поддержали 12%, а еще 29% опрошенных затруднились с ответом. Среди тех, кто сделал прививку или переболел, такие документы поддержало 18%, против 55%.

Наиболее часто упоминаемый аргумент против ковид-паспортов был следующий: информация о наличии антител — врачебная тайна, а выдача таких документов является дискриминацией.

Отмечается, что число противников таких документов прямо пропорционально уровню дохода. Например, среди респондентов с зарплатой менее 30 тысяч рублей в месяц ковид-паспорта поддерживает 12%, против — 54%. Среди опрошенных с доходами выше 80 тыс. руб. число сторонников составляет 15%, противников — 64%.

Опрос был проведен SuperJob 18-19 января. В нем приняли участие 1600 респондентов в 349 населенных пунктах во всех федеральных округах.

Напомним, что власти Башкирии первыми в России решили ввести антиковидные паспорта. С 5 февраля специальные QR-коды получат жители республики, переболевшие COVID-19 или прошедшие вакцинацию от вируса. Для их обладателей будут ослаблены ограничения. Также они получат скидки, например, при посещении бассейнов, фитнес-центров или покупке пряжи. В Москве и на Сахалине также рассматривают возможные преференции для людей, сделавших прививку.