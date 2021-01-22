МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. После прививки от коронавируса россиянам нужно соблюдать четыре главных правила для избежания побочных эффектов или неприятных последствий прививки, рассказал "Ленте.ру" медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али. 

" Вакцинация добровольцев российским препаратом от коронавируса "Спутник V"

ВОЗ начнет процедуру для подачи заявки на регистрацию "Спутника V"

По его словам, действий, противопоказанных после вакцинации, не так много, и они довольно простые. В частности, нельзя расчесывать место укола, чтобы не вызвать местные реакции. Также не следует повышать температуру тела, то есть не ходить первые сутки в баню или сауну, чтобы не спровоцировать побочные эффекты.

Кроме того, в первые сутки желательно не подвергать организм физическим нагрузкам, воздержаться от занятий спортом.

Также рекомендуется не употреблять алкоголь.

"Существует версия, что это, выражаясь простым языком, замедляет процесс формирования иммунитета от коронавируса", — сказал врач.

Он посоветовал тем, кто решит вакцинироваться, отдохнуть после процедуры.

"Если вы соблюдали все рекомендации, описанные выше, а у вас поднялась температура, то это нормальная реакция организма на вакцину, особенно на "живую". Поэтому в первые 24 часа лучше не проявлять активности и по возможности взять выходной", — отметил он.

Читайте также:

Вирусолог рассказал, как долго длится действие российских вакцин от COVID