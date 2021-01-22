МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. После прививки от коронавируса россиянам нужно соблюдать четыре главных правила для избежания побочных эффектов или неприятных последствий прививки, рассказал "Ленте.ру" медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али. ВОЗ начнет процедуру для подачи заявки на регистрацию "Спутника V"

По его словам, действий, противопоказанных после вакцинации, не так много, и они довольно простые. В частности, нельзя расчесывать место укола, чтобы не вызвать местные реакции. Также не следует повышать температуру тела, то есть не ходить первые сутки в баню или сауну, чтобы не спровоцировать побочные эффекты.

Кроме того, в первые сутки желательно не подвергать организм физическим нагрузкам, воздержаться от занятий спортом.

Также рекомендуется не употреблять алкоголь.

"Существует версия, что это, выражаясь простым языком, замедляет процесс формирования иммунитета от коронавируса", — сказал врач.

Он посоветовал тем, кто решит вакцинироваться, отдохнуть после процедуры.

"Если вы соблюдали все рекомендации, описанные выше, а у вас поднялась температура, то это нормальная реакция организма на вакцину, особенно на "живую". Поэтому в первые 24 часа лучше не проявлять активности и по возможности взять выходной", — отметил он.

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