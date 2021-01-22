МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Грязный воздух повышает восприимчивость ко всем вирусным инфекциям, в том числе к коронавирусу, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. В Москве снимается часть ограничений по коронавирусу

COVID-19 наибольший вред наносит легким человека, поэтому на опасность заражения и на тяжесть течения болезни влияет то, чем люди дышат.

"Чем больше кислорода в воздухе, тем легче человек будет переносить респираторное заболевание, в том числе коронавирусную инфекцию. Чистота воздуха влияет на восприимчивость, чем он грязнее, тем наши дыхательные пути более восприимчивы к любой вирусной инфекции, в том числе к коронавирусу", – пояснил врач.

Для снижения риска заражения, по словам Болибока, необходимо обязательно обеспечить возможность дышать чистым воздухом на протяжении всех суток, в том числе во время сна.

"Особенно важно очищать от пыли спальню. Мы там находимся достаточно много времени. Это может быть шесть-восемь часов в сутки, а у некоторых счастливых ‒ и до десяти часов. Мы там активно дышим, поэтому, прежде всего, надо делать очистку спальни. Во всех остальных помещениях мы находимся в бодрствующем состоянии и можем контролировать состав и качество воздуха, и в случае необходимости можем либо проветрить, либо покинуть помещение", – посоветовал врач.

Читайте также:

Вирусолог рассказал, как долго длится действие российских вакцин от COVID