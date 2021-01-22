МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Россияне в начале текущего года чаще всего посещали гинеколога, лора, невролога, дерматолога и гастроэнтеролога, при этом к терапевтам, которые еще в прошлом году были среди самым посещаемых врачей, граждане стали в десять раз чаще записываться на удаленную консультацию, говорится в исследовании сервиса "СберЗдоровье", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Врач рассказал, как уменьшить опасность заражения коронавирусом

"Чаще всего россияне на длинных выходных посещали гинеколога, лора, невролога, дерматолога и гастроэнтеролога. В целом за новогодние каникулы число визитов к врачам и на диагностику выросло на 7%. На 34% чаще люди стали обращаться к кардиологу, на 32% — к гематологу и на 29% — к ортопеду. Динамика обращений к этим врачам самая высокая среди докторов всех специальностей", — пишут эксперты.

При этом, напомнили они, еще год назад в первой пятерке находился также терапевт. "Но на каникулах многие люди перенесли общение со специалистом в онлайн, воспользовавшись телемедицинскими консультациями. Каждая третья онлайн-консультация со специалистами на новогодних каникулах была с терапевтом, а динамика роста обращений к врачам, работающим удаленно, была более чем 10-кратной", — добавляется в исследовании.

Отмечается, что взрывной рост удаленных консультаций с терапевтами вызван, в том числе, желанием россиян получить консультацию по своей проблеме как можно скорее и нежеланием лишний раз появляться в больницах и поликлиниках. Еще одна причина может заключаться в том, что многие люди, которые раньше посещали врача этой специальности очно, стали решать большую часть вопросов онлайн.

На втором месте по популярности среди россиян, обращавшихся в начале года к врачам онлайн, были педиатры.

"Телемедицинские консультации с врачами этого профиля выросли в 3,6 раза, так как многие родители, уже зная, как протекает болезнь их детей, консультируются со специалистами удаленно, часто чтобы удостовериться в том, верно ли они определили симптомы ОРВИ и правильности лечения", — пояснили эксперты.

Тройку лидеров среди врачей, принимающих удаленно, замыкали специалисты по диагностике, к которым чаще обращались, в том числе, чтобы исключить коронавирус или посоветоваться о том, что делать при противоречивых анализах. Также россияне часто обращались онлайн к психологам и дерматологам. Общая динамика обращений к врачам онлайн за новогодние каникулы выросла в 2,9 раза.

Читайте также:

Врач назвал четыре главных правила после вакцинации от коронавируса