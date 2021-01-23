МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. У некоторых пациентов, которые перенесли COVID-19, в моменты резкой перемены погоды начали проявляться обострения хронических болезней, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт Наталья Зубарева. Эпидемиолог рассказал, сколько перенесшие COVID могут не вакцинироваться

В общем случае высокая чувствительность к изменениям погоды, в том числе атмосферного давления, встречается часто, но сильного влияния на состояние здоровья в большинстве случаев это не оказывает. Все, как правило, ограничивается головной болью, проходящей после стабилизации погодны.

В то же время, по словам врача, у очень многих переболевших коронавирусом она встречает серьезные последствия. В частности, на фоне определенных метеоусловий обостряются хронические заболевания, сердечно-сосудистые патологии, даже происходят инфаркты и инсульты. Также проявляются заболевания легочной системы и астма.

Влияние погоды на обострение хронических болезней после коронавируса Зубарева связывает с повышенным стрессом.

"Человеческий организм способен резонировать и реагировать на любые изменения погоды. Перемены атмосферного давления не остаются незамеченными, на них реагируют нервные рецепторы. Под их сигналы подстраивается весь организм и переходит на функционирование в состоянии повышенной боевой готовности или стресса. Чем больше ослаблена та или иная система человека из-за болезни, тем больше шанс, что из-за стресса она начинает давать сбой в работе. Например, после ковида ослаблена бронхо-легочная система или сердечно-сосудистая", – отметила врач.

По ее словам, помочь снизить влияние резких перемен погоды на организм может контроль за уровнем стресса. Также, адаптируя организм к стрессу, можно улучшить иммунную систему и тем самым снизиить риск заражения сезонными ОРВИ.

"В период пика ОРВИ профилактически очень важно принимать самые важные микроэлементы и витамины, которые адаптируют организм к стрессу и улучшают иммунную систему. Это витамин D и витамин E, которые надо принимать по показаниям врача, исходя из изначального уровня этих витаминов. Также нужны различные омега-3 кислоты. Еще надо стараться все-таки соблюдать какие-то профилактические меры, чтобы не заболеть", – сказала терапевт.

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