МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на YouTube-канале, как "отследить" рост риска заражения коронавирусом в помещениях, где обычно находится много людей. Власти рассказали, когда может появиться популяционный иммунитет к COVID

По его словам, один из основных факторов, которые влияют на распространение инфекции, — плохая вентиляция. Комаровский советует в закрытых помещениях установить специальные приборы, которые отслеживают концентрацию углекислого газа в воздухе.

"Если в помещении высокая концентрация СО2, значит, это место потенциально опасное. Не надо туда ходить — там можно заразиться", — отметил врач.

Концентрацию углекислого газа обычно измеряют в количестве частей на миллион (ppm).

"Ниже тысячи единиц — можно находиться, это практически безопасно. Выше тысячи единиц — надо вентилировать. Выше полутора тысяч единиц — вообще нечего там делать", — объяснил Комаровский.

По его словам, покупка таких датчиков качества воздуха не вызовет сложностей. Он добавил, что целесообразно размещать такие приборы, к примеру, в офисах и школьных классах, поскольку находящиеся там люди сразу смогут понять, в какой момент возникнет необходимость проветрить помещение.

Читайте также:

Оксфордские ученые оценят эффектность "чудо-средства" от COVID