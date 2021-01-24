МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Коронавирусная инфекция наносит удар практически по всем системам организма, в частности, серьезно страдает кожа, рассказал в эфире радио Sputnik врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников. Голикова оценила перспективы создания международного COVID-паспорта

"Уже сейчас мы обращаем внимание, что некоторые наши постоянные клиенты в области косметологии, которые регулярно получают процедуры, жалуются на то, что качество кожи у них пострадало, и просят провести какие-то мероприятия. И когда выясняешь анамнез, оказывается, что человек переболел COVID-19", — отметил он.

По его словам, иммунная система страдает от коронавируса, как от любого вирусного заболевания, а ее проблемы сказываются на коже.

"Кожа – это вообще зеркало всего организма. По коже можно определить, болеет ли человек или здоров, есть ли у него хронические заболевания либо нет. Поэтому, естественно, при COVID кожа будет страдать очень сильно", – сказал дерматолог.

Также врач отметил, что проблемы с кожей не связаны с ношением масок, которые люди носят с целью избежать заражения. В частности, они не могут стать причиной развития демодекоза – кожного заболевания, вызываемого микроклещами Demodex, которые обитают на коже и в волосяном покрове 90% людей. Комаровский рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом

"Развитию демодекоза может способствовать нарушение иммунитета, перенесенные заболевания, какие-то проблемы с кожей общего глобального характера, связанные с каким-то заболеванием, чаще всего хроническим. Способствует ли носимая нами необходимая маска развитию демодекоза? Конечно же, нет", — подчеркнул специалист.

Он добавил, что по этому поводу есть большое количество спекуляций. "Среди косметологов, особенно в "серой" косметологии, которую проверить очень сложно, появились даже новые процедуры по решению проблем так называемого маск-акне, то есть якобы маска приводит к образованию прыщей, демодекоза. Конечно, это не так", – подчеркнул специалист.

Также Арканников сказал, что всему медицинскому сообществу нужно будет вырабатывать алгоритмы для решения "пост-ковидных" проблем со здоровьем, в том числе со здоровьем кожи.

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