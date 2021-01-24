МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Число случаев заражения коронавирусом в США превысило отметку в 25 миллионов, сообщил университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

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По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 25 003 695, число летальных случаев составляет 417 538.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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