ПАРИЖ, 24 янв — ПРАЙМ. Франция в ближайшие дни может объявить третий по счету карантин из-за пандемии COVID-19, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на местное издание Le Journal du Dimanche.

Уточняется, что решение о введении очередного локдауна будет принято в ближайшее время. Власти готовы к такому решению из-за распространения более заразного «британского» штамма COVID-19. Число заболевших COVID во Франции приближается к трем миллионам

Предполагается, что о введении локдауна объявит по телевидению президент Эммануэль Макрон. Начало действия ограничений планируется на конец будущей недели. Предполагается, что они будут действовать не менее трех недель.

Сообщается, что некоторые ограничения могут быть смягчены. Например, возможно расширение перечня магазинов, которым разрешено вести торговлю в период ограничений. Школы также закрывать не собираются.

Во Франции с 16 января действует комендантский час. Закрыты кафе и рестораны, театры и другие заведения. Все прибывающие не из стран ЕС должны сдать тест на COVID перед вылетом и повторить его по прилету во Францию, а затем отправиться на недельный карантин.

Первый карантина Франция вводила с 17 марта по 11 мая 2020 года. Второй локдаун продлился с 30 октября по 15 декабря 2020. Официальное число зараженных коронавирусом во Франции превысило 3 млн человек. Умерли 72.8 тысячи человек.

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