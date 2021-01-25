МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Людям, которые после перенесенного коронавируса лишились обоняния и вкусовых ощущений, могут помочь специальные упражнения с сильными запахами, рассказал в интервью радио Sputnik невролог, нейрофизиолог Александр Будик. Минздрав рассказал об уязвимости беременных женщин перед коронавирусом

По его словам, у большинства пациентов обоняние и вкус восстанавливаются достаточно быстро, симптомы уходят за пару недель, однако некоторые страдают от этих нарушений на протяжении месяцев.

Сейчас нельзя сказать наверняка, с чем связано исчезновение этих ощущений, и специалисты рассматривают несколько теорий. Одни ученые предполагают, что при COVID-19 нарушается состав слюны, поэтому вкусовые вещества разрушатся быстрее, не успев дойти до вкусовых рецепторов. Суть второй теории в том, что повреждаются сами рецепторы.

"То же самое связано с обонянием. Либо повреждаются чувствительные клетки, которые воспринимают обонятельные вещества, и слизистая повреждается. Либо повреждаются нервы, проводники, по которым бежит информация о воспринятом обонятельном ощущении", – объяснил врач.

"Своим пациентам я рекомендую пройти так называемый обонятельный тренинг, когда каждый день человек по несколько раз по 20 секунд воспринимает запахи. Запах гвоздики, чеснока, кардамона, корицы – насыщенные, интенсивные ароматы", — рассказал врач. Вирусолог назвал необычную проблему массовой вакцинации от COVID

По его словам, организм начинает обращать повышенное внимание на орган, который активно вовлекается в работу, и все ресурсы идут в это место, чтобы быстрее восстановить его работу. Также в качестве дополнительной терапии он советует закапывать в нос раствор витамина А, потреблять в течение недели омегу-3.

Будик уверен, что специальных методик для улучшения восприятия вкусов нет, но восстановление обоняния повлечет за собой и возвращение вкуса.

"Восстановление обоняния и вкуса идет параллельно. Нарушение вкуса и запаха очень связаны, поэтому восстановление одной составляющей будет приводить к улучшению второй составляющей. Улучшение обоняния и восприятия запахов будет вести к улучшению восприятия вкуса", – отметил он.

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