МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Мошенники в России от имени известных брокеров в последнее время активно предлагают гражданам открыть и пополнить инвестиционный счет, сообщили РИА Новости представители крупнейших брокерских компаний. Специалист объяснил, как мошенники могут украсть вклад в банке

На рынке наблюдается огромный приток новых инвесторов: так, в 2020 году количество брокерских счетов инвесторов на Московской бирже выросло на 130% — примерно с 3,8 миллиона до 8,8 миллиона. Это больше, чем за все предыдущие 20 лет, рассказывает руководитель управления развития клиентского сервиса ГК "Финам" Дмитрий Леснов.

Естественно, что появление пока еще не столь неискушенных в работе на бирже инвесторов привлекает мошенников. "Как правило, они подталкивают клиентов открыть счет в подставной компании и сделать перевод денежных средств под предлогом якобы очень высокой доходности "продуктов", которые такая компания представляет. А затем исчезают вместе с деньгами обманутых инвесторов", — рассказал Леснов.

Повышение активности мошенников фиксирует весь финансовый рынок, рассказали в банке "Фридом Финанс".

"В последнее время мошенники активно предлагают открыть и пополнить инвестиционный счет от имени известных брокеров", — предупредил недавно своих клиентов "Тинькофф".

По словам председателя правления банка "Фридом Финанс" Геннадия Салыча, в качестве каналов коммуникации мошенники используют телефон и электронную почту. "Они звонят клиенту и предлагают удаленно открыть инвестиционный счет. В процессе разговора клиент может получить ссылку на активацию аккаунта на телефон или по электронной почте", — рассказал он.

Салыч пояснил, что часто платежное окно практически идентично платежному окну настоящих банков или брокеров и может отличаться, например, номером лицензии и формой юридического лица. Клиент вводит данные карты для пополнения счета на определенную сумму и эти деньги попадают к мошенникам, так же, как и данные банковской карты.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, руководитель департамента интернет-брокер "БКС Мир инвестиций" Игорь Пимонов рекомендует в первую очередь обращать внимание на то, с какой компанией вы общаетесь. У компании должен быть официальный сайт, на котором должны быть все данные о выданных лицензиях. Проверить действие лицензии можно на сайте Банка России.