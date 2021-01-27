МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционную работу перестает быть обязательным. С 27 января данное требование будет носить рекомендательный характер. Роспотребнадзор ждет значительного спада заболеваемости COVID-19 в марте

"Возвращать работников в офисы или сохранять "удаленку" — остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций", — написал Собянин.

Мэр Москвы добавил, что пандемия идет на спад, нужно делать акцент на восстановление экономики.

"Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь — наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка", — написал мэр в своем блоге.