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Собянин сделал требование об "удаленке" рекомендательным
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. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционную работу перестает быть обязательным. С 27 января данное... ПРАЙМ, 27.01.2021
москва, удаленка, пандемия, общество , новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционную работу перестает быть обязательным. С 27 января данное требование будет носить рекомендательный характер.
"Возвращать работников в офисы или сохранять "удаленку" — остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций", — написал Собянин.
Мэр Москвы добавил, что пандемия идет на спад, нужно делать акцент на восстановление экономики.
"Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь — наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка", — написал мэр в своем блоге.