МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Госкомпания "Автодор" (заведует платными дорогами в России) зафиксировала снижение количества ДТП на своих дорогах за 2020 год на 20% до 1610 случаев, говорится в сообщении ГК. "АвтоВАЗ" отказался от проекта минивэна

"Второй год подряд число ДТП на дорогах госкомпании снижается на 20% (до 1610). За последние пять лет сократилось число погибших на сети дорог "Автодора" на 55%. При этом протяженность дорог, находящихся в доверительном управлении госкомпании, выросла с 2860 километров до 3722 километров (на 862 километра). Количество аварийно-опасных участков в прошлом году по сравнению с 2019 годом уменьшилось почти на 50%, а число погибших в ДТП — на 19%", — подсчитал "Автодор".

Отмечается, что только за последние два года удалось сохранить жизни 182 человек, в 2020 году — 85 человек благодаря выявлению и ликвидации мест концентрации ДТП, минимизации рисков по выезду автомобилей на встречные полосы. В прошлом году для разделения транспортных встречных потоков, пешеходных дорожек от проезжей части, было установлено более 126 тысяч погонных метров различного вида барьерного и пешеходного ограждения, уточняет ГК.

"Для того, чтобы автомобилисты знали, какие именно требования правил дорожного движения на том или ином участке трассы, для их информирования установлено 583 дорожных знака, чтобы не нарушали ПДД — 23 комплекса фотовидеофиксации", — также поясняет "Автодор".

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