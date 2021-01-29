МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Семь станций метро в центре Москвы будут закрыты на вход и выход с 8.00 31 января, сообщает столичное ГУ МВД.

"C 08.00 будут на вход и выход закрыты станции московского метрополитена: "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город". Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции", — говорится в сообщении.