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Семь станций метро в центре Москвы будут закрыты на выход 31 января
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Семь станций метро в центре Москвы будут закрыты на вход и выход с 8.00 31 января, сообщает столичное ГУ МВД. "C 08.00 будут на вход и выход закрыты станции московского... ПРАЙМ, 29.01.2021
москва, метро, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Семь станций метро в центре Москвы будут закрыты на вход и выход с 8.00 31 января, сообщает столичное ГУ МВД.
"C 08.00 будут на вход и выход закрыты станции московского метрополитена: "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город". Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции", — говорится в сообщении.