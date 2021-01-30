МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Возгорание автомобилей – довольно редкий, но, увы, встречающийся в реальной жизни инцидент. Он может причинить ущерб самому владельцу автомобиля, а также имуществу и здоровью третьих лиц. Кто и как возместит этот ущерб, агентству "Прайм" рассказал адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.

Чтобы минимизировать негативные последствия, следует предпринять ряд мер в определенной последовательности. "Сразу после возгорания владельцу необходимо вызывать пожарных и полицию. У полицейских необходимо потребовать составления справки о пожаре, при этом стоит внимательно проследить, чтобы в ней были точно указаны реквизиты авто и все обстоятельства произошедшего, так как это будет очень важно при обращении в страховую компанию и в суд", — советует он.

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Если авто было застраховано, страховая компания самостоятельно возместит ущерб владельцу автомобиля, а затем потребует взимания денежной компенсации с лица, являющегося виновником происшествия. Если же страховки не было, а виновник был установлен, то владелец, как пострадавшая сторона, может подать гражданский иск с требованием возместить причинённый ущерб.

В случае, если виновник установлен не был, а авто не застраховано, и есть основания полагать, что пожар произошёл по причине самовозгорания, возникнет необходимость в обращении к специалистам и в проведении экспертизы, которая установит причину возгорания.

"Если экспертиза покажет, что возгорание произошло из-за заводского брака, это будет основанием для подачи искового заявления на производителя. Как правило, в таких случаях компания проводит свое расследование и, если ее вина подтверждается, выплачивает все, что положено, дабы не рисковать репутацией", — отметил Гавришев.

Ущерб, причинённый здоровью, а также имуществу третьих лиц будет взыскиваться с виновника произошедшего, то есть физического лица или компании-производителя автомобиля, заключил адвокат.



