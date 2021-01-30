МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. У курицы в сравнении с индюшатиной более выигрышные позиции по незаменимым аминокислотам, которые не синтезируются в организме человека и обязательно должны поступать с пищей. Об этом рассказала в беседе с радио Sputnik заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание", кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева. Диетолог рассказал, как сделать фастфуд полезным

Таким образом она высказала возражение против мнения, что индюшатина – более диетический продукт по сравнению с курятиной, а также более качественный, именно поэтому мясо индейки более дорогое.

В то же время по основным питательным веществам – белки, жиры, углеводы – разницы с индейкой у курятины практически нет, по калорийности лишь незначительная, в 20‒30 килокалорий. По витаминам и минеральным веществам разницы тоже нет.

По словам Бурляевой, разница по калорийности и содержанию питательных веществ в грудке и ножках курицы или индейки несущественна. В то же время кожа любой птицы намного жирнее, чем само мясо, и ее употребление следует ограничить людям с избыточной массой тела.

Чтобы максимально сохранить полезные вещества, мясо птицы рекомендуется запекать, тушить или готовить на пару. Обжаривание возможно, но, желательно, без масла на сухой сковороде.

По словам диетолога, один из важных факторов, от которого зависит качество мяса курицы или индейки – условия, где птицу выращивали. Врач рассказал, как фрукты и овощи влияют на иммунитет

"Бытует мнение, что куры вырастают за два-три месяца, потому что якобы в них очень большое количество гормонов, а в индейке, мол, гормонов нет, потому что она растет по-другому. На самом деле в результате селекции за последние десятилетия выведены такие породы кур, которые набирают массу в два раза быстрее", — пояснила она.

Как отметила Бурляева, все мясо, которое направляется на продажу, обязательно проходит этапы контроля и должно соответствовать требованиям Техрегламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции", где предусмотрены максимальные допустимые уровни остатков ветпрепаратов, стимуляторов роста животных, в том числе гормональных препаратов, и лекарств, в том числе антибиотиков.

"Если ту и другую птицу выращивать в одинаковых условиях, то и химический состав мяса будет очень схожим. Эти характеристики мяса зависят от условий выращивания, это не свойство птицы", – подчеркнула Бурляева.

Кроме того, диетолог рекомендует выбирать продукцию, имеющую соответствующую маркировку с указанием названия и места нахождения изготовителя, дату изготовления, срок годности и другие обязательные сведения, предусмотренные Техническим регламентом.

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