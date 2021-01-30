МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Вакцина от коронавируса в России не поступает в розничную продажу, любые медучреждения, где проводится вакцинация, не имеют права требовать у россиян деньги за препарат, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. В Москве изучается новый способ лечения больных от COVID-19

"В розничную продажу вакцина не поступает. Требование оплаты стоимости вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19 является незаконным", — говорится в сообщении.

Вакцинация от COVID-19 может проводиться только в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включающую работу по проведению профилактических прививок, уточнили в пресс-службе.

В России, по последним данным, вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится в 3098 медицинских организациях, 427 мобильных пунктах вакцинации, 1494 мобильными бригадами, отметили в ведомстве.

Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом. Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора — "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.

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