МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Тем, кто боится уколов, но понимает, что нужно сделать прививку, для начала нужно избавиться от иррациональных мыслей по этому поводу — такой совет в интервью радио Sputnik дал семейный психолог, специалист по оздоровлению Сергей Ланг. Однокомпонентная вакцина от COVID "Спутник Лайт" появится в феврале

По его словам, трипанофобией – боязнью шприцов, иголок и уколов – страдает, по некоторым данным, порядка 10% людей. Как правило, эта фобия формируется в детстве и может стать серьезной проблемой во взрослом возрасте. Из-за нее многие люди отказываются от полноценного лечения, только чтобы не делать укол.

"Когда кто-то в окружении ребенка боится уколов или начинает делиться своим негативным опытом посещения врача, ребенок это запоминает, и у него формируется страх. Также большое значение имеет отношение к этому вопросу родителей. Зачастую, заметив у ребенка страх, они начинают на этом играть. Говорят, что если ребенок будет плохо себя вести, его отведут к врачу, чтобы сделать укол. К сожалению, многие родители так делают", – рассказал Ланг.

По его словам, тем, кто страдает подобной фобией, можно взять листок бумаги и написать все свои страхи: острая игла, вид крови, вам могут сделать больно, будут осложнения, занесут инфекцию и так далее. А рядом надо написать обратные мысли: врач делает такие уколы каждый день, у него есть опыт, это займет несколько секунд и боль незначительная. Это нужно читать каждый день.

Психолог также рассказал, как справиться с эмоциями, когда вы уже пришли в кабинет врача.

"Когда вы заходите в кабинет к врачу, не нужно смотреть, как он достает шприц, иголку, набирает лекарство, делает укол. Самый хороший способ – отвлечься. Возьмите с собой наушники, включите веселую песню. Можете в этот момент разговаривать с врачом на отвлеченные темы, не связанные с процедурой укола, чтобы не концентрироваться на боли. И самое главное – попробуйте себя в этот момент ущипнуть, чтобы вы эту боль почувствовали. Таким образом вы переключите свое внимание на эту локацию, и боль от укола будет уже не так заметна и ощутима", – порекомендовал Ланг.

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