МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Позволить себе есть фастфуд можно один-два раза в неделю, если большинство продуктов в рационе человека являются полезными, рассказала в беседе с RT спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. Врач рассказала, чем курица полезнее мяса индейки

По ее словам, если человек на 80% в день употребляет правильную еду, то есть в основном цельнозерновые каши, белок, овощи, фрукты, то 10-15% процентов может составлять неправильная еда. Если человек всю неделю соблюдаете принципы правильного и рационального питания, то один, максимум два раза можно съесть по порции фастфуда. При этом организму вряд ли будет нанесен сильный вред, отметила она.

По ее мнению, к самым вредным продуктам из категории фастфуда можно отнести картофель фри, так как он жарится во фритюре, а при этом процессе образуются вредные для организма трансжиры. Эксперт объяснила, что они оказывают негативное влияние на организм, в том числе на сердечно-сосудистую систему.

"Если у человека есть проблемы с сосудами, с сердцем (возможно, у него были инфаркты, инсульты), то ему противопоказаны такие продукты питания. Также есть научные исследования, что трансжиры вызывают онкологические заболевания при регулярном употреблении", — рассказала специалист.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук диетолог Ольга Григорьян рассказала, что нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов. По ее словам, можно есть всё, однако важно учитывать количество съеденного, а также состояние своего здоровья.

Эксперт добавила, что если запивать пищу сладкими газированными напитками, такими, как кока-кола, то это способствует увеличению дозы сахара, то есть простых углеводов, которые могут нанести существенный вред организму.

"Сейчас уже и кардиологи, и диетологи доказали, что одна молекула глюкозы формирует четыре молекулы жира. Если даже пишут sugar free — это уловки бизнеса. Прямого сахара там нет, но там есть декстроза — это тоже углевод, который распадается с образованием глюкозы. И, естественно, это самый настоящий сахар", — предупредила она.

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