МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. К ожирению и развитию сахарного диабета приводят так называемые "диетические" сладости с фруктозой, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом передает Ura.ru. Медики раскрыли неожиданный способ определить COVID

Натуральная фруктоза действительно является полезной для организма, но созданные на её основе заменители сахара могут быть опасны, подчеркивает он. Они также препятствуют похудению, добавляет врач.

"Проблема в том, что фруктоза без яблок, груш, овощей и фруктов всасывается по-другому", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

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