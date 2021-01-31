2021-01-31T20:55:09+03:00
2021-01-31T20:55:09+03:00
2021-01-31T20:55:09+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210131/832932648.html
Врач назвал продукты, вызывающие сахарный диабет
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
К ожирению и развитию сахарного диабета приводят так называемые "диетические" сладости с фруктозой, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом передает Ura.ru... ПРАЙМ, 31.01.2021
здоровье, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83293/26/832932626.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83293/26/832932626.jpg
https://1prime.ru/images/83293/26/832932625.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83293/26/832932625.jpg
https://1prime.ru/images/83293/26/832932613.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83293/26/832932613.jpg
https://1prime.ru/society/20210131/832932456.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. К ожирению и развитию сахарного диабета приводят так называемые "диетические" сладости с фруктозой, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом передает Ura.ru.
Натуральная фруктоза действительно является полезной для организма, но созданные на её основе заменители сахара могут быть опасны, подчеркивает он. Они также препятствуют похудению, добавляет врач.
"Проблема в том, что фруктоза без яблок, груш, овощей и фруктов всасывается по-другому", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Читайте также:
Диетолог рассказала о принципах правильного завтрака.