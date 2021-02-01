МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Роспотребнадзор рассказал о появлении мошенников, продающих "лекарства" о коронавируса или приборы, якобы защищающие от заражения COVID-19.

Уточняется, что преступные схемы можно поделить на три группы:

Мошенники предлагают "чудо-таблетки", БАДы и приборы, якобы препятствующие заражению вирусом. Результат покупки таких изделий — в лучшем случае выброшенные деньги;

Лжеблаготворительность. Жертве предлагают "помочь" пожилым людям, болеющим COVID-19, детям либо соотечественникам, оставшимся за границей без лечения. Если потерпевший соглашается и переводит деньги, вернуть их скорее всего не удастся;

Ложные предложения о работе. Они приходят под видом корпоративных рассылок. Для того, чтобы приступить к "работе", преступники просят купить методические материалы.

Роспотребнадзор призывает доверять только информации, опубликованной на сайтах официальных ведомств. Однако стоит проверять подлинность ресурсов, потому что в сети выявляют все больше поддельных сайтов. Посещение вирусного сайта может закончиться кражей личных данных, паролей банковских карт и, как следствие, потерей денег. Мошенники под видом брокеров активизировались в России

Рекомендуется не идти на контакт с подозрительными лицами.

"Правильным решением будет не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить "волшебный прибор" или "чудо-таблетку". Как правило, мошенники прекращают общение, если начать более подробно расспрашивать о фирме-продавце и производителе прибора, протоколах клинических исследований лекарства", — говорится на сайте ведомства.

Стоит опасаться:

Предложений или звонков с информацией о контакте с носителем вируса, с требованием проведения платного анализа на дому. Платные клиники проводят анализы только по запросу граждан;

Запросов личных данных для предоставления "господдержки" или "компенсации ущерба". Сотрудники государственных служб не запрашивают такую информацию по телефону и не обходят квартиры;

Предложений о покупке лекарств, пищевых добавок или приборов, якобы помогающих от коронавируса. Под видом «чудо-средства» жертва, как правило, получает увлажнитель воздуха или маску по цене, завышенной в десятки раз. Греф рассказал о набирающей популярность уловке телефонных мошенников

Сообщается, что преступники могут предлагать провести бесплатное тестирование на дому, вакцинацию или дезинфекцию жилья. Как правило, их цель — квартирная кража. Ни в коем случае нельзя открывать дверь посторонним людям.

Чтобы обезопасить себя от преступников, Роспотребнадзор рекомендует:

Не соглашаться на интернет-покупки средств индивидуальной защиты "известных и надежных производителей" с обязательной предоплатой;

Игнорировать предложения бесплатного тестирования на дому;

Помнить о том, что любые лекарства назначаются только врачом. Принимать их самостоятельно или по совету посторонних не следует;

Игнорировать и удалять фишинговые рассылки (когда просят пройти по ссылке, чтобы украсть данные карты);

Став свидетелем преступления, обращаться в полицию.

"За сопроводительные документы (мошенники, прим. ред) пытаются выдать обычные вкладыши-распечатки о чудодейственном средстве, которые сами обманщики и печатают на принтере. Мошенники могут не только размещать свою информацию на сайте, но и звонить, или осуществлять поквартирный обход", — предупреждает Роспотребнадзор. Эксперт рассказал, как попасть в "черный список" у мошенников

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