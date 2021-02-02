МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Реализация стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2020 года не достигла одной из поставленных целей – обеспечить доступность массового спорта для всех групп населения, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам проверки. Россияне увеличили траты на спортивные аксессуары

Отмечается, что основные барьеры на пути регулярных спортивных занятий граждан – это высокая стоимость спортивно-оздоровительных услуг, недостаточно развитая сеть физкультурно-спортивных организаций и их удаленность от мест проживания.

"Анализ финансовой доступности спортивных занятий показал, что в 2019 году занятия в бассейне без тренера, являющиеся самыми низкими по стоимости, были не доступны 56% населения, с тренером – 75%, занятия в тренажерном зале не могли себе позволить 60%, а с тренером – более 80% граждан", — сообщает ведомство.

По словам замглавы СП Галины Изотовой, на начало 2020 года фактический уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями в целом по РФ составил 55,7%. "При этом в регионах мы наблюдаем существенную дифференциацию этого показателя. Минимальный уровень — в республиках Ингушетия (16,6%), Дагестан (28,5%), Крым (32,5%) и Московской области (30,4%)", — добавила она.

"Всего в 2018-2019 годы и истекшем периоде 2020 года (на 1 октября) на развитие массового спорта было направлено 249,9 миллиарда рублей. Как показал проведенный анализ, основной объем средств расходуется на создание спортивной инфраструктуры. При этом мероприятия по повышению финансовой доступности спортивных занятий за счет предоставления льгот малообеспеченным гражданам или возмещения недополученных доходов организациям, оказывающим физкультурно-оздоровительные услуги, не предусмотрены", — говорится в сообщении.

СП указала и на проблему доступности спортивных занятий для лиц с ограниченными возможностями — на данный момент под их потребности адаптировано только 27,5% существующих спортивных объектов.

В ходе анализа также были выявлены существенные расхождения данных отчетности Минспорта, характеризующих достижение ключевых целевых показателей в сфере физкультуры и спорта. "Так, базовые значения целевых показателей за 2018 год ФП "Спорт – норма жизни" расходятся с оценкой Счетной палаты, полученной на основании данных Росстата, в 2-2,5 раза", — отмечает контрольное ведомство.

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