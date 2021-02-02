МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Сыр может стать альтернативой молоку при непереносимости лактозы, однако употреблять его нужно с осторожностью, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский. Диетолог объяснила, кому противопоказано употребление сыра

Чаще всего непереносимость молока и продуктов с высоким содержанием лактозы встречается у взрослых, но нередко бывает и у детей. Заменить молоко в определенной степени в таких случаях может сыр, в котором также есть разнообразные полезные элементы, но лактозы в нем существенно меньше. Нужно только правильно подобрать сорт сыра.

"Если из молока делать сыр, содержание лактозы резко уменьшится, но нужно смотреть, что за сорт сыра. Бывают твердые, мягкие сыры, сырные продукты. Если человек попробовал и убедился, что нет побочных неприятных симптомов, его можно использовать", – считает Бобровский.

При этом не следует злоупотреблять сыром — если сравнивать его состав и состав молока, то в сыре, при всей ее пользе, намного больше насыщенного жира, а это может плохо сказаться на сердечно-сосудистой системе, предупредил врач-диетолог. Врач назвал продукты, вызывающие сахарный диабет

Он указал на то, что в сыре в три–пять раз больше калорий, чем в молоке, белков тоже может быть в пять–шесть раз больше на 100 граммов продукта. Соответственно, сыр представляет собой хороший источник белка, однако в нем может оказаться в десять раз больше насыщенного жира.

"Большинство экспертов связывают насыщенный жир с болезнями цивилизации – в первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания", – отметил Бобровский.

К сыру нужно относиться с осторожностью, иначе он может вызвать зависимость, нужно уметь употреблять сыр в адекватном количестве по сравнению даже с молоком.

"Из-за того, что у сыра яркий, насыщенный вкус, не все люди могут вовремя остановиться. Многие пациенты жалуются на зависимость от сыра, это встречается часто: человек довольно ровно смотрит на молоко, но с сыром у него складываются очень близкие отношения", – сказал Бобровский.

Тем, кто заботится о фигуре, он порекомендовал выбирать низкокалорийные сорта или твердые, которыми можно быстрее насытиться.

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