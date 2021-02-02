МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины против коронавируса "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Власти Армении одобрили российскую вакцину "Спутник V"

РЕЗУЛЬТАТЫ ФАЗЫ III

В ходе клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности. Эффективность вакцины составила 91,6% на основе анализа данных 19866 добровольцев, получивших первую и вторую инъекцию вакцины или плацебо, на момент достижения финальной контрольной точки — 78 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В то же время эффективность AstraZeneca — 62,1%, Sinovac — 50,4%, Sinopharm — 79,3%. В настоящее время комбинация с одним из двух компонентов "Спутник V" помогает компании AstraZeneca повысить эффективность ее вакцины с 62,1% до более высокого показателя. Земан поддержал использование российской вакцины "Спутник V" в Чехии

Эффективность вакцины для 2144 добровольцев в возрасте старше 60 лет составила 91,8% и статистически не отличалась от данных, полученных в группе добровольцев 18-60 лет.

"Согласно рецензируемым результатам исследования, вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все 20 подтвержденных тяжелых случаев заболевания коронавирусом были зарегистрированы в группе плацебо и ни одного — в группе получивших вакцину", — подчеркнули в РФПИ. У более чем 98% добровольцев в группе вакцины сформировался гуморальный иммунный ответ и у 100% — клеточный иммунный ответ.

Исследование показало, что уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных препаратом "Спутник V", в 1,3-1,5 раза больше, чем уровень антител у пациентов, переболевших коронавирусом.

Другие вакцины продемонстрировали практически такой же или меньший уровень антител в сравнении с уровнем переболевших коронавирусом людей, сообщили РИА Новости в РФПИ.

"Спутник V" также продемонстрировал высокие показатели безопасности. Большинство нежелательных явлений (94%) протекали в легкой форме. Отсутствовали сильные аллергические реакции и анафилактический шок. При этом, уровень серьезных нежелательных явлений оказался более низким в группе вакцинированных, чем у других вакцин. Немецкий регулятор подтвердил контакты с Россией по "Спутнику V"

ПРЕИМУЩЕСТВА "СПУТНИК V"

"Спутник V" — одна из трех в мире вакцин с эффективностью свыше 90%.

Безопасность вакцин на основе аденовирусов человека подтверждена более чем в 75 международных публикациях и в 250 клинических исследованиях, проведенных в мире на протяжении двух десятилетий (при этом история использования аденовирусов человека в составе вакцин началась с 1953 года).

Аденовирусные векторы — это генетически модифицированные вирусы обыкновенной простуды, которые не способны размножаться в человеческом организме. При использовании вакцины "Спутник V" в организм не попадает сам коронавирус, вакцина содержит лишь генетическую информацию части его внешней белковой оболочки — так называемых "шипов", которые образуют "корону".

Это полностью исключает возможность заражения вследствие вакцинации, позволяя при этом сформировать устойчивый иммунный ответ организма. РФПИ может поставить в ЕС 100 миллионов доз "Спутник V"

ЭКСПЕРТЫ ПРИВЕТСТВУЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕТЬЕЙ ФАЗЫ

В отличие от ситуации всего несколько месяцев назад большинство экспертов в западных странах положительно восприняли публикацию в журнале Lancet, отмечая эффективность, безопасность и легкость в логистике российской вакцины.

"Вакцина на 100% эффективна в предотвращении серьезных случаев заболевания или смерти, и это является наиболее важным параметром — мы все сможем справиться с легким насморком, главное, не оказаться в больнице и не иметь серьезных осложнений", — заявила Хильдегунд Эртл, доктор медицины из Центра вакцин и иммунотерапии в Институте Вистар в США.

Эртл отметила, что даже после первой инъекции вакцины "Спутник V" уровень защиты от заболевания составил 87,6%. Таким образом, она более эффективна, чем вакцины компаний AstraZeneca или Johnson&Johnson. "Спутник V", который, в отличие от столь же эффективных РНК-вакцин Pfizer и Moderna, можно хранить в холодильнике, будет иметь огромное значение для борьбы с глобальной пандемией COVID-19, уверена она.

"Это, несомненно, хорошая новость, поскольку эту вакцину с двойной формулой сравнительно легко производить и внедрять в условиях ожидаемой нехватки вакцин" — сказал Сесил Черкински, директор по исследованиям французского Национального института здравоохранения Inserm.

Lancet — один из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира. Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи при поддержке РФПИ. "Спутник V", созданная на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, является первой зарегистрированной вакциной против коронавируса в мире.

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