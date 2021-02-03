МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. ЕС может одобрить применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в начале марта, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Мы подали документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения может занять февраль, может быть, начало марта", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1". Pfizer подсчитала прибыль от вакцины в 2021 году

В начале января президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства. вакцин, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

Затем на пресс-конференции Меркель заявила, что предложила российскому президенту поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины "Спутник V" в Европейском медицинском агентстве (EMA)

Канцлер добавила, что для применения и производства вакцины в ЕС должно быть получено разрешение EMA.

Научный журнал The Lancet накануне опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%.

Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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