МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Более 40% россиян считают блокировку частными компаниями аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа в соцсетях цензурой, свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram ранее заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.

Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов. Байден усомнился в успехе импичмента Трампа в сенате

По данным исследования, 41% респондентов считают, что блокировка частными интернет-компаниями аккаунтов Трампа в соцсетях является цензурой.

При этом для 58% опрошенных ситуация с блокировкой частными интернет-компаниями аккаунтов президента страны недопустима и ненормальна.

Отвечая на вопрос "как вы считаете, блокировка аккаунтов Дональда Трампа в соцсетях существенно ограничит его возможности высказывать своё мнение и позицию, несущественно ограничит или не ограничит вовсе?", 25% опрошенных заявили, что существенно ограничит, 23% — не ограничит вовсе, 18% заявили, что ограничит несущественно, еще 33% затруднились ответить.

Также, согласно результатам опроса, 29% россиян знают о событиях 6 января в Капитолии. Впервые слышат об этом 35%, еще 35% что-то слышали об этом, 1% затруднился ответить.

Из тех, кто знает или что-то слышал о протестах в США 6 января, 28% респондентов скорее осуждают действия сторонников Трампа, 22% это безразлично, 8% затруднились ответить, скорее одобряют эти действия 6% (отвечали 64% респондентов).

Всероссийский телефонный опрос проводился с 15 по 17 января среди 1 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.

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