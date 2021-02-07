МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. К концу весны масочный режим будет снят — такой прогноз дают опрошенные РБК ученые. По их словам, такой прогноз можно сделать исходя из того, что динамика распространения коронавирусной инфекции снижается. Ученые узнали, почему коронавирус мутирует

По словам кандидата медицинских наук, врача-иммунолога Европейского центра вакцинации Зои Скорпилевой, для отмены масочного режима нужно соблюдение ряда факторов, в том числе наличия коллективного иммунитета и проведения вакцинации.

"Количество заболевших должно резко снизиться. Если рассматривать прошлый год — в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому, может быть, к концу весны от масок действительно получится отказаться", — сказала она.

По словам иммунолога, у любой инфекции есть сезоны, и, скорее всего, к лету пойдет резкий спад. "Но пока еще многое непонятно, посмотрим, что будет", — добавила она.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает ситуацию с коронавирусом на данный момент неплохой и отметил, что в этом году, возможно, России удастся избежать традиционного всплеска заболеваемости в начале весны.

"Что касается традиционного сезона ОРВИ в России в феврале-марте, то я не думаю, что из-за него возможно серьезная вспышка. Во-первых, по всем подобным случаям проводится тестирование, и тут не ошибешься, а во-вторых, сейчас люди осторожны стали. Почти все носят маски, люди заперлись в четырех стенах, не важно, хорошо это или плохо", — отметил он.

По словам вирусолога, если нынешняя ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут ограничительные меры. Обозначены сроки окончания пандемии коронавируса в России

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предполагает, что отмена масочного режима может наступить еще раньше.

"Прогнозы пока делать сложно. Но я думаю, что в апреле, может быть мае будет отмена масочно-перчаточного режима за отсутствием необходимости", — отметил он.

Болибок выразил уверенность, что летом маски россиянам носить не придется, но осенью может наступить новый всплеск заболеваемости респираторными заболеваниями.

"Надо смотреть, будет ли всплеск по коронавирусу и сколько будет тяжелых больных. Опыт борьбы с пандемией показал, что маска — надежная вещь, которая защищает не только от коронавирусной инфекции, но и от ОРВИ, и от гриппа. Я думаю, что есть возможность, что масочный режим в отдельных учреждениях будет вводиться уже на постоянной основе", — отметил он, уточнив, что целевым показателем является достижение уровня коллективного иммунитета более 70% по антителам.

Читайте также:

Названы четыре симптома COVID, требующие срочного обращения к врачу