Ученые рассказали, когда россияне смогут отказаться от масок
МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. К концу весны масочный режим будет снят — такой прогноз дают опрошенные РБК ученые. По их словам, такой прогноз можно сделать исходя из того, что динамика распространения коронавирусной инфекции снижается.
По словам кандидата медицинских наук, врача-иммунолога Европейского центра вакцинации Зои Скорпилевой, для отмены масочного режима нужно соблюдение ряда факторов, в том числе наличия коллективного иммунитета и проведения вакцинации.
"Количество заболевших должно резко снизиться. Если рассматривать прошлый год — в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому, может быть, к концу весны от масок действительно получится отказаться", — сказала она.
По словам иммунолога, у любой инфекции есть сезоны, и, скорее всего, к лету пойдет резкий спад. "Но пока еще многое непонятно, посмотрим, что будет", — добавила она.
Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский считает ситуацию с коронавирусом на данный момент неплохой и отметил, что в этом году, возможно, России удастся избежать традиционного всплеска заболеваемости в начале весны.
"Что касается традиционного сезона ОРВИ в России в феврале-марте, то я не думаю, что из-за него возможно серьезная вспышка. Во-первых, по всем подобным случаям проводится тестирование, и тут не ошибешься, а во-вторых, сейчас люди осторожны стали. Почти все носят маски, люди заперлись в четырех стенах, не важно, хорошо это или плохо", — отметил он.
По словам вирусолога, если нынешняя ситуация будет сохраняться, то можно говорить о том, что летом ограничат или вообще снимут ограничительные меры.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предполагает, что отмена масочного режима может наступить еще раньше.
"Прогнозы пока делать сложно. Но я думаю, что в апреле, может быть мае будет отмена масочно-перчаточного режима за отсутствием необходимости", — отметил он.
Болибок выразил уверенность, что летом маски россиянам носить не придется, но осенью может наступить новый всплеск заболеваемости респираторными заболеваниями.
"Надо смотреть, будет ли всплеск по коронавирусу и сколько будет тяжелых больных. Опыт борьбы с пандемией показал, что маска — надежная вещь, которая защищает не только от коронавирусной инфекции, но и от ОРВИ, и от гриппа. Я думаю, что есть возможность, что масочный режим в отдельных учреждениях будет вводиться уже на постоянной основе", — отметил он, уточнив, что целевым показателем является достижение уровня коллективного иммунитета более 70% по антителам.
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