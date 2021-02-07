МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Чаще всего россияне, верящие в счастливые приметы, перед собеседованием при приеме на работу стараются соблюдать приметы насчет одежды. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса сервиса SuperJob. Каждый второй россиянин готов променять офис на фриланс

Например, многие кандидаты надевают на собеседование только ту одежду, которая когда-то принесла им удачу. У некоторых респондентов даже есть "счастливые" часы или другие украшения, а часть участников исследования кладут в бумажник специальную купюру, которая, как они говорят, принесет им успех.

У многих соискателей есть и свои, более традиционные методы того, как настроить себя на удачу. В качестве счастливой приметы перед встречей с работодателем они до блеска чистят ботинки, моют голову или улыбаются и подмигивают сами себе в зеркале.

Помимо этого, по словам части опрошенных, перед собеседованием они произносят вслух фразы, типа "Ни пуха, ни пера". Кроме того, соискатели могут даже пропустить его, если это подскажет интуиция. Диетолог назвала стимулирующие работу мозга продукты

Всего же приметам в случае собеседования верит малая часть опрошенных соискателей — только 12%. При этом среди них примерно поровну женщин и мужчин (11 и 12% соответственно). Большая же часть россиян уверена, что если кандидат объективно не подходит на вакансию или не владеет навыками самопрезентации, никакое соблюдение ритуалов ему не поможет.