МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Синяки под глазами могут быть признаком болезни или нарушения работы органов, сообщил портал "Народные новости".

Сообщается, что цвет кожи вокруг глаз зависит от образа жизни и распорядка дня. Основные причины синяков — недосып, злоупотребление чаем и кофе, курение, работа ночью, длительная работа перед монитором, неравномерный баланс труда и отдыха. Российские врачи рассказали, кто болеет COVID-19 бессимптомно

Помимо этого, синие круги могут возникнуть из-за серьезных нарушений в организме. Например, из-за кислородного голодания.

"Чаще всего кислородное голодание тканей связано с нехваткой жизненно-важных микроэлементов, таких как железо. Оно может быть связано с тем, что у человека есть заболевания печени или почек", — считает врач-иммунолог, гематолог Ксения Бочарова.

Сказать точную причину появления синяков может только врач. Синяки могут быть естественным следствием тонкой кожи вокруг глаз. Если причина потемнения не связана с проблемами со здоровьем, рекомендуется соблюдать режим дня, чаще гулять и делать перерывы в работе с компьютером.

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