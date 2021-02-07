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Иммунолог: синяки под глазами могут указывать на болезнь
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Синяки под глазами могут быть признаком болезни или нарушения работы органов, сообщил портал "Народные новости". Сообщается, что цвет кожи вокруг глаз зависит от образа жизни и... ПРАЙМ, 07.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Синяки под глазами могут быть признаком болезни или нарушения работы органов, сообщил портал "Народные новости".
Сообщается, что цвет кожи вокруг глаз зависит от образа жизни и распорядка дня. Основные причины синяков — недосып, злоупотребление чаем и кофе, курение, работа ночью, длительная работа перед монитором, неравномерный баланс труда и отдыха.
Помимо этого, синие круги могут возникнуть из-за серьезных нарушений в организме. Например, из-за кислородного голодания.
"Чаще всего кислородное голодание тканей связано с нехваткой жизненно-важных микроэлементов, таких как железо. Оно может быть связано с тем, что у человека есть заболевания печени или почек", — считает врач-иммунолог, гематолог Ксения Бочарова.
Сказать точную причину появления синяков может только врач. Синяки могут быть естественным следствием тонкой кожи вокруг глаз. Если причина потемнения не связана с проблемами со здоровьем, рекомендуется соблюдать режим дня, чаще гулять и делать перерывы в работе с компьютером.
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